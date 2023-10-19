شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل نادي القضاة: نؤيد وندعم موقف الرئيس السيسي في دفاعه عن القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار حمدي عبد التواب، وكيل نادي القضاة، تأييده ودعمه موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي في دفاعه عن القضية الفلسطينية ودفاعه عن السيادة المصريةً وذلك إزاء تطورات العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، مشيدا بالموقف القوي للرئيس السيسي بدعم القضية الفلسطينية ورفضه التام لتهجير الشعب الفلسطينى من غزه الي سيناء والتأكيد علي أن ذلك سيؤدي الي تصفيه القضيه الفلسطينية مع التشديد الحاسم وموقفه المعلن للعالم كله في الدفاع عن الأمن القومي المصري والحفاظ علي مقدرات الوطن و امنه واستقراره.

وقال المستشار حمدي عبد التواب وكيل نادي قضاة مصر إنه يدعم ويشيد بالمساعي والجهود الحثيثة التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبيل وقف العدوان الإسرائيلي علي أشقائنا بفلسطين والمجازر التي يقوموا بها بقتلهم للأطفال والنساء والمدنيين العزل، والذي يمثل عملا إجراميا يستوجب المسائلة الدولية.

وتابع:" نثمن وندعم مساعي الرئيس السيسى لفتح الباب أمام تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى سكان قطاع غزة"، مؤكدا أن موقف الرئيس السيسي القوي والواضح هو محل إشادة من جموع الشعب المصري.