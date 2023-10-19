شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الجيل يؤكد على دعمه لموقف الدولة المصرية تجاه الاعتداء الغاشم على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل تأييده ودعمه التام للموقف المصري الذى أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه الأزمة الفلسطينية والاعتداءات التي يقوم بها جيش الاحتلا تجاه المدنيين اوالأطفال من أهالى غزة ، مؤكدا أن الدولة المصرية دائما تقف مع الأشقاء في فلسطين .

وتابع: "الشعب الفلسطيني يناضل من أجل تحرير أرضه منذ 75 عاما، وطالبه الرئيس السيسي بالثبات على أرضه وأنه لا تصفية للقضية الفلسطينية بهذا التهجير القسرى الذى تستهدفه الضربات الوحشية وقطع الكهرباء والمياه عن الشعب الفلسطينى".

وكان الرئيس عبد الفتح السيسى، قال إن الشعب المصرى "سيخرج ويحتج بالملايين... إذا طُلب منه ذلك" ضد أى نزوح لسكان غزة إلى سيناء.

وكان القصف الإسرائيلى للمستشفى المعمدانى فى غزة الذى تسبب فى استشهاد المئات من الفلسطيين قد تسبب فى غضب جدى فى جميع أنحاء الشرق الأوسط مع وصول الرئيس الأمريكى جو بايدن إلى إسرائيل يوم الأربعاء فى مهمة يائسة لمحاولة تهدئة المشاعر.

وانسحب الرئيس السيسى وزعماء عرب آخرون من الاجتماع المقرر مع بايدن احتجاجا على الانفجار وما يعتبرونه انحيازا لواشنطن لصالح إسرائيل.