شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: الكيان الصهيوني ضرب مواثيق حقوق الإنسان بعرض الحائط فى مجزرة الأكبر عبر التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الكيان الصهيوني المحتل ضرب بعرض الحائط كل مواثيق حقوق الإنسان فى مجزرة هي الأكبرعبر التاريخ.

وأعرب تركي عن حالة الغضب الشعبى التى تسيطر على الجميع، مضيفا: "نرى أمامنا أشلاء الأطفال والنساء والرضع والشيوخ وقد اختلطت تلك الأشلاء بحطام مستشفى المعمداني والمباني السكنية في واحدة من أبشع المجازر الإنسانية التي شهدها تاريخنا الحديث".

وقال تركي، إن هذه المشاهد تعلن أن هذا الإجرام الصهيوني المحتل قد ضرب عرض الحائط بكل مبادئ حقوق الإنسان وقد تجاوز بكل أفعاله الإجرامية والوحشية أفعال أعتى مجرمي الحرب عبر تاريخ الانسانية كلها.

وتابع تركي: رسالة إلى قيادتنا السياسية نحن معكم وخلفكم ونؤيدكم وندعمكم.. وفقكم الله وسدد خطاكم، وآن الأوان أن نلتف جميعا يدا واحدة حفاظا على الأمن القومي المصري ودفاعا عن القضية الفلسطينية، وإلى الأبطال في غزة نحن معكم وخلفكم ألمكم ألمنا ومصابكم مصابنا ولن نسمح بتصفية القضية ما حيينا.. استعينوا بالله واصبروا وصابروا ورابطوا والله عز وجل ناصركم على عدونا وعدوكم.