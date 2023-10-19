شكرا لقرائتكم خبر عن النائب علاء مصطفى: مصر تدافع عن القضية بشكل شبه منفرد وظهر للجميع من يدعم القضية ومن يخونها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك اليوم النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الجلسة الطارئة التي دعا لها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحلس، للنظر في تداعيات تطور القضية الفلسطينية، اليوم الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣.

وقال مصطفى، إن الأمن القومي العربي هو الأمن القومي المصري وكلاهما بالنسبة لمصر خط أحمر، وسيناء جزء من الدولة المصرية ولن تكون أبدا جزء من مخطط دولة الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أنه بأت واضحاً من مع القضية ومن يخونها، مشيرا إلى أن مصر تدافع عن القضية بشكل شبه منفرد، وتحاول تكوين تحالف دولي من خلال دعوتها إلى إقامة مؤتمر القاهرة للاسلام.

وأشار مصطفى إلى أننا ننتظر موقفا عربيا موحدا وداعما للقضية الفلسطينية، كما كان في أكتوبر ٧٣، مؤكدا على أن بعض قرارات الدول في الإقليم ليست على المستوى المنتظر ولدى العرب أسلحة اقتصادية يمكن من خلالها تغيير المشهد.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الموقف من القضية الفلسطينية الآن هي موقف تاريخي، وسيكتب التاريخ بأحرف من نور من وقف مع حق الشعب الفلسطيني ومن تاجر بدمائه وانسحب وقت الأزمة أو كان خنجرا في خاصرة المدافعين عن القضية.