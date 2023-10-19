اعلن البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتفقا على العمل بشكل وثيق لتشجيع استجابة "عاجلة وقوية" لنداء إنساني أطلقته الأمم المتحدة ويتعلق بالصراع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية. كما اتفق الرئيسان على ضرورة الحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط ومنع تصعيد الصراع، فضلا عن إعادة تأكيد التزامهما بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
واعلن البيت الأبيض بان الشاحنات ستعبر إلى غزة في الأيام المقبلة ولكن الطريق بحاجة لبعض الإصلاح أولا.
كانت هذه تفاصيل خبر البيت الأبيض: الشاحنات ستعبر إلى غزة في الأيام المقبلة ولكن الطريق بحاجة لبعض الإصلاح أولا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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