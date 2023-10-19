مساعد عبداللهيان أعلن إلغاء القيود المفروضة على أنشطة إيران الصاروخية اعتبارا من اليوم

أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقري كني، عن إلغاء القيود المفروضة على أنشطة إيران الصاروخية اعتبارا من اليوم الأربعاء.

وأشار كني، عبر حسابه على مواقع التواصل الإجتماعي، الى أن ""اعتبارا من اليوم ووفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، سيتم إلغاء جميع القيود المفروضة على الأنشطة المتعلقة بعمليات نقل الصواريخ الباليستية التي فُرضت بشكل غير عادل".

ولفت الى أنها "ستنتهي القيود المفروضة على الأفراد والكيانات المحددة في القائمة التي وضعت بموجب قرار 2231، بما في ذلك تجميد الأصول، وستتم إزالة القائمة من موقع الأمم المتحدة".

وأكد أنه "يجب إنهاء كافة الإجراءات التقييدية والحظر الذي فرض على إيران على المستوى الوطني أو الإقليمي بناء على القرار 2231"، مضيفاً "الإبقاء على مثل هذه القيود أو فرض عقوبات جديدة في هذا الإطار يعد انتهاكا صارخا لنص وروح القرار 2231".