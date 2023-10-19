القيادة الوسطى الأميركية: قواتنا دمرت مسيرة ثالثة شمال العراق دون وقوع إصابات أو أضرار

اعلنت القيادة الوسطى الأميركية بان قواتها دمرت مسيرة ثالثة شمال العراق دون وقوع إصابات أو أضرار. وكانت القيادة الوسطى الأميركية اعلنت في وقت سابق بان قواتها تصدت لمسيرتين غرب العراق، ودمرت إحداهما وإصابات طفيفة بين قوات التحالف.

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