ولي العهد السعودي: استهداف المدنيين في غزة جريمة شنيعة واعتداء وحشي

اعتبر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بان "استهداف المدنيين في غزة جريمة شنيعة واعتداء وحشي". ولفت خلال بحثه مع رئيس وزراء اليابان التصعيد في غزة، الى "أهمية تعزيز الجهود لوقف العمليات العسكرية بغزة".

واكد ولي العهد السعودي ضرورة العمل على توفير الحماية للفلسطينيين، كما ضرورة بذل الجهود لعدم اتساع رقعة العنف لتلافي تداعياته الخطيرة. وشدد على أهمية تهيئة الظروف لعودة الاستقرار لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه.