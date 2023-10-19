قائد الجبهة الداخلية: فشلنا ولكن لا يمكن إعادة الناس لمنازلهم حتى نثبت أن الحياة في غزة تغيرت

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن قائد الجبهة الداخلية في الجيش الاسرائيلي قوله: "فشلنا في حماية الجبهة الجنوبية، ولا يمكن إعادة الناس لمنازلهم حتى نثبت أن الحياة في غزة تغيرت".

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