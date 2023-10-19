كشفت الكنيسة الأنغليكانية في القدس أنها تلقت إنذارات متكررة من الجيش الإسرائيلي لإخلاء المستشفى الأهلي المعمداني الذي تشرف عليه في غزة، قبل أن يتعرض للقصف مساء الثلاثاء ويتسبب بمقتل نحو 500 شخص.
واوضح رئيس أساقفة الكنيسة الأنغليكانية حسام إلياس نعوم في مؤتمر صحفي لكنائس القدس ، "منذ قرار إخلاء شمال غزة إلى جنوبها، تلقينا (الكنيسة) ثلاثة إنذارات لإخلاء المستشفى، السبت والأحد والاثنين"، كما تم إرسال العديد من الإنذارات عبر الهاتف للمدراء في المستشفى مباشرة.
ووصف نعوم ما جرى بأنه "مذبحة وجريمة ضد الإنسانية"، مشيرا إلى أن "الناس اتخذوا المستشفى ملجأ آمنا في هذا الوضع الصعب تحت القصف الجوي"، لأن "المستشفى محايد منذ إنشائه قبل 130 عاما". وأكد أنه سيعاد فتح المستشفى لاحقا لاستقبال المصابين، وقال إنهم مصممون على تقديم الخدمات الصحية للمدنيين في هذا الظرف الصعب.
كانت هذه تفاصيل خبر الكنيسة الأنغليكانية تؤكد: تلقينا إنذارات من اسرائيل لإخلاء المستشفى المعمداني بغزة قبل قصفه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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