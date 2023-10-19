بايدن: لم نبلغ إسرائيل بأننا سندخل الحرب في حالة انضمام حزب الله للصراع

اعلن الرئيس الاميركي جو بايدن باننا لم نبلغ إسرائيل بأننا سندخل الحرب في حالة انضمام حزب الله للصراع، كما كنت صريحا للغاية في ما يتعلق بالحاجة إلى وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بسرعة.

واعلن بايدن إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وافق على فتح معبر رفح للسماح لنحو 20 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية بالدخول إلى غزة. وقال بايدن للصحفيين "السيسي يستحق بعض التقدير الحقيقي لأنه كان متعاونا".

واوضح بايدن: "لا أقول إن حماس هي التي تعمدت قصف المستشفى المعمداني".