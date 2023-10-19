نشر الإعلام الحربي في "حزب الله"، مقطع فيديو يجمع مشاهد من استهداف الدبابات الإسرائيلية جنوبي لبنان، بصواريخ مضادة للدروع، تحت عنوان كُتب بالعربية والعبرية: "دباباتكم قبوركم".

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله" نشر مقطع فيديو لعمليات استهداف عدد من الدبابات الإسرائيلية: دباباتكم قبوركم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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