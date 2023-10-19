شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان: مجلس الأمن لم يفِ بمسؤوليته تجاه غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنقرة - رويترز

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي لم يفلح في المصادقة على قرار هدنة إنسانية للصراع بين فصائل فلسطينية وإسرائيل، تسمح بوصول المساعدات إلى المدنيين في غزة.

ولطالما انتقد أردوغان هيكل مجلس الأمن الدولي قائلاً: إن الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس، بما في ذلك الولايات المتحدة التي استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد قرار الأربعاء، لا يمثلون المجتمع الدولي وغير قادرين على اتخاذ قرارات سريعة.

وقال أردوغان عبر منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، إن الجهود التركية الرامية إلى إحلال الهدوء في المنطقة يعرقلها «العقاب الجماعي» للفلسطينيين من خلال الغارات الجوية، ونشر حاملتي طائرات أمريكيتين في المنطقة.

وأضاف: «مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يتزايد عدم فاعليته، لم يفِ مرة أخرى بمسؤوليته».

وتابع: «الدول الغربية، التي لا تدخر جهداً عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان والحريات، لم تتخذ أي خطوات سوى صب الزيت على النار»، منتقداً التغطية الإعلامية «المتحيزة وذات الوجهين» للصراع.

ووصف أردوغان الثلاثاء الانفجار الذي وقع في مستشفى في غزة بأنه مثال على «الهجمات الإسرائيلية المجردة من أبسط القيم الإنسانية».

وقال أردوغان، الأربعاء، إن الحادث يرقى إلى مستوى «إبادة جماعية» وهي المرة الأولى التي يستخدم فيها هذا المصطلح منذ بدء الصراع. وتابع: «الهجوم الشنيع الذي تعرض له المستشفى الأهلي العربي بالأمس نقل المجزرة في غزة إلى مستوى آخر». وأضاف: «أدين مرتكبي هذا الهجوم الذي يصل إلى حد جريمة ضد الإنسانية، وإبادة جماعية بحق سكان غزة».