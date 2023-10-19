شكرا لقرائتكم خبر عن تبادل إطلاق النار على الحدود الإسرائيلية اللبنانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القدس - أ ف ب

أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء «القضاء على خلية إرهابية» أطلقت قذائف هاون باتجاه أراضيه انطلاقاً من لبنان، في وقت تتصاعد فيه أعمال العنف على الحدود في ظل النزاع بين إسرائيل وحركة «حماس» الفلسطينية.

كذلك، أشار الجيش الإسرائيلي في بيان إلى أنه ردّ في القطاع ذاته على إطلاق صواريخ مضادة للدبابات استهدفت قرى شمال إسرائيل.

وفي وقت سابق الأربعاء دوّت صفارات الإنذار في شمال إسرائيل وقال الجيش إن «تسع قذائف عبرت الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل». وأعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء أنّه قتل أربعة مهاجمين على الأقل خلال محاولة تسلّل على حدوده مع لبنان.

ومنذ بداية التصعيد الجاري بين الجيش الإسرائيلي وحركة «حماس» منذ تشرين الأول/ أكتوبر، خلّفت الاشتباكات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية نحو عشرين قتيلاً من الجانب اللبناني، معظمهم من المقاتلين، وأيضاً صحفي في وكالة «رويترز»، واثنين من المدنيين. وفي الجانب الإسرائيلي قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري الثلاثاء: «في حالة تأهّب ويقظة في الشمال، إذا ارتكب حزب الله خطأً جسيماً فسنردّ بقوة كبيرة». وبدأت إسرائيل في إجلاء آلاف السكان من 28 بلدة شمال البلاد بعد اشتباكات على الحدود.