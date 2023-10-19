المقاومة تطلق رشقات صاروخية نحو الأراضي المحتلة وإصابة جنود إسرائيليين بالحدود مع لبنان

المنامة - ياسر ابراهيم - بثت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشاهد لرشقات صاروخية مكثفة أطلقت باتجاه مواقع إسرائيلية.



وأظهرت المشاهد دفعات كثيفة من الصواريخ وهي في طريقها إلى الأراضي المحتلة. وقالت كتائب القسام إن إطلاق هذه الصواريخ يأتي ردا على استهداف المدنيين في القطاع.



كما أعلنت كتائب القسام قصف تحشّد لجنود الاحتلال الإسرائيلي قرب نير عام، بمستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية.



ودوت صفارات الإنذار في مستوطنة كيسوفيم على الحدود مع غزة، بالتزامن مع زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إسرائيل. وفي بيان لاحق، قالت كتائب القسام، إنها قصفت تجمعاً للجنود قرب كيسوفيم بقذائف الهاون.



وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أن دفاعاته اعترضت صاروخين بمنطقة تل أبيب.



في السياق، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قصف عدة مواقع وتحشيدات إسرائيلية في مستوطنات "غلاف غزة".



وقالت السرايا في بيانات منفصلة، إنها قصفت تحشيدات للآليات الإسرائيلية في مواقع ناحل عوز وكيسوفيم وأبو صفية بقذائف الهاون، مشيرة إلى أنها قصت أيضا تحشيدات أخرى في ياد مردخاي وزيكيم وكفار سعد بالصواريخ.



من جهته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن نظام القبة الحديدية اعترض أربعة صواريخ من أصل تسعة أُطلقت من لبنان على منطقة كريات شمونة في المنطقة الشمالية قرب الحدود مع لبنان، مساء اليوم الأربعاء.



وأضاف جيش الاحتلال، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، أن صاروخاً واحداً على الأقل سقط في منطقة مفتوحة داخل كريات شمونة دون أن يتسبب في وقوع إصابات أو أضرار.



كما أعلن عن تنفيذه غارة بطائرة بدون طيار استهدف فيها بحسب ما قال خلية تطلق قذائف هاون من لبنان على منطقة تل ترمس في المنطقة الشمالية.



ذكرت صحيفة "هآرتس" أن بلدية مستوطنة كريات شمونا الإسرائيلية أمرت سكانها بحبس أنفسهم في منازلهم بسبب النيران المضادة للدبابات من لبنان.



من جهتها، قالت إذاعة جيش الاحتلال إنّ 4 جنود إسرائيليين أصيبوا، الليلة الماضية، بجروح وصفت بالطفيفة جراء إطلاق "حزب الله" صواريخ عند الحدود اللبنانية.



في المقابل، أعلن "حزب الله" اللبناني، فجر الأربعاء، استهدف دبابة ميركافا في موقع الراهب الإسرائيلي مقابل عيتا الشهب، جنوبي لبنان، أدى إلى مقتل وجرح طاقمها.



وقال بيان لـ"حزب الله" إنّ "مجموعة ‏الشهيدين حسين هاني الطويل ومهدي محمد عطوي قامت باستهداف دبابة ميركافا لجيش الاحتلال عند الساعة الثالثة والربع من فجر يوم الأربعاء في موقع ‏الراهب".



ولفت البيان إلى أنه "تمت إصابتها إصابة مباشرة، ما أدى إلى قتل وجرح طاقمها". ‏



وأمس الثلاثاء، أعلن "حزب الله" مقتل 5 من عناصره جنوبي لبنان، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، ما يرفع حصيلة قتلى الحزب خلال المواجهات بعد عملية "طوفان الأقصى" إلى 9.



ويذكر أن المقاومة الفلسطينية شنت معركة "طوفان الأقصى" فجر يوم السبت السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وشملت هجوما بريا وبحريا وجويا وتسلل المقاومين إلى عدة مستوطنات في غلاف غزة.

المصدر: وكالات