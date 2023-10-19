«الشُعبة البرلمانية»: ضرورة وقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

شارك وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة حمد أحمد الرحومي، النائب الأول لرئيس المجلس، أمس، في المؤتمر الخامس والثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي المنعقد في العاصمة العراقية بغداد، برئاسة محمد الحلبوسي، رئيس الاتحاد البرلماني العربي، ورئيس مجلس النواب في جمهورية العراق، ومشاركة رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود البرلمانية العربية.

ويضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية كلاً من ناعمة عبدالرحمن المنصوري، وسمية حارب السويدي، ومحمد عيسى الكشف، وأحمد عبدالله الشحي، وناصر محمد اليماحي، أعضاء المجلس، والمهندس مطر سهيل المهيري، الأمين العام المساعد للتطوير المؤسسي في المجلس.

وألقى حمد الرحومي كلمة الشُعبة البرلمانية الإماراتية في المؤتمر، نقل فيها للشعب الفلسطيني الشقيق أصدق مشاعر الأخوة من دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادةً وشعباً، والعزاء لأسر الأبرياء الضحايا، والدعوة بالشفاء العاجل للمصابين والجرحى.

وقال: «باشرت قيادة دولة الإمارات الرشيدة فور اندلاع الأزمة تحركاتها الدبلوماسية على الأصعدة كافة بهدف وقف التصعيد، مشددة على ضرورة إعطاء الأولوية لحماية المدنيين والمنشآت.

كما دعت المجتمع الدولي إلى بذل الجهود للوصول على وقف فوري لإطلاق النار لمنع مزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى دفع الجهود المبذولة كافة لتحقيق السلام الشامل والعادل».

وأضاف «في إطار نهج دولة الإمارات العربية المتحدة الأصيل والثابت بتقديم الدعم للأشقاء في جميع الأوقات والظروف؛ فقد بادر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بالتوجيه لتقديم كل المساعدات العاجلة من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، ومد جسر جوي لنقل المساعدات الإنسانية، كما أطلقت دولة الإمارات حملة شعبية باسم (تراحم من أجل غزة) لإغاثة المتضررين من الشعب الفلسطيني، في ظل هذه الظروف الإنسانية الصعبة». وشدد على أن الشُعبة البرلمانية الإماراتية تؤكد موقف دولة الإمارات الثابت والراسخ حيال الموقف العربي الداعي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية ومبادئ مدريد.