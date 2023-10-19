البرلمان الأوروبي يوافق على قانون رقمنة «شنغن»

ابوظبي - سيف اليزيد - فرنسا (وكالات)

وافق البرلمان الأوروبي، بأغلبية 573 صوتاً مقابل معارضة 36 وامتناع 16 آخرين عن التصويت، أمس، على قانون جديد لرقمنة إجراءات إصدار تأشيرة منطقة «شنغن».

وذكر البرلمان الأوروبي في بيان، أن «الإجراءات الجديدة تهدف من خلال رقمنة عملية طلب التأشيرة إلى تقليل التكاليف والجهود المطلوبة لتقديم طلب مع ضمان تطبيق الممارسات المتفق عليها في جميع أنحاء أوروبا وتحسين أمنها». وأضاف البيان، أن معالجة طلبات إصدار التأشيرة على منصة واحدة عبر «الإنترنت» من شأنها أيضاً إبلاغ المتقدمين بالبلد الذي سيتلقى طلباتهم «في حالة الرحلات متعددة البلدان»، مشيراً إلى أن التأشيرات الجديدة المشفرة «أكثر أماناً ويصعب تزويرها».

وبمجرد موافقة مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء الـ27 في الكتلة الأوروبية على الإجراءات الجديدة ستنشر في شكل قانون في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، ومن ثم سيدخل حيز التنفيذ.