بايدن: لا أقول إن حماس هي التي تعمدت قصف مستشفى المعمداني

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن إسرائيل كانت ضحية ولو أتيحت فرصة لتخفيف المعاناة فلا بد أن يكون ذلك، مشيرًا إلى أنّه لم يقل إن حماس هي التي تعمدت قصف مستشفى المعمداني، كما أنّه لن يقم بنشر قوات أمريكية في إسرائيل.

وتابع بايدن، في حديثه أثناء عودته من تل أبيب، أن "البنتاغون يقول إنه من المستبعد أن تكون إسرائيل وراء الهجوم على المستشفى"، موضحًا " نأمل بإنهاء الحرب وإخراج الرهائن الأميركيين، مؤكدا على أن الحرب في غزة ستفضي إلى قتل الآلاف من الأبرياء"

وتابع بايدن، " لن أتحدث عن حادثة المستشفى في غزة ما لم يكن لدي معلومات مؤكدة، كما أنّه لا تفاصيل حاليا بشأن عمليات الإجلاء من قطاع غزة، إضافة إلى أنه يجب أن نتحقق من حادثة استهداف المستشفى في غزة"، مشيرًا إلى أنه يتفهم تشكيك البعض بجميع أنحاء العالم بالجهة التي تقف وراء الهجوم على المستشفى بغزة".

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه تم الاتفاق على فتح معبر رفح وإدخال نحو 20 شاحنة تحمل مساعدات، ومحتمل وصولها الجمعة.

وتابع بايدن"": لم نبلغ إسرائيل بأننا سندخل الحرب في حالة انضمام حزب الله للصراع".

وأضاف بايدن: "كنت صريحا للغاية في ما يتعلق بالحاجة إلى وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بسرعة".

وأشار بايدن، إلى "أنّهم يحاولون إدخال نحو 150 شاحنة مساعدات خلال الفترة وصولها الجمعة".