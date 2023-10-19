يحيى الفخراني: لا يوجد شخص يحب الحرب ولكن يجب أن نكون على أهبة الاستعداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت داليا الظنيني:

كشف الفنان الكبير يحيى الفخراني، تفاصيل حضوره الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس الشيوخ، للتنديد بشأن الانتهاكات الإسرائيلية تجاه المدنيين العزل في قطاع غزة.

ووجه "الفخراني" الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث فى مصر ،المذاع على قناة mbcمصر، اليوم الأربعاء، على حكمته وقوته وبعد نظره، متابعًا: "طول ما في حوالينا أعداء وطامعين لازم نكون أكبر منهم، ولا يوجد أى شخص يحب الحرب ولكن لابد أن نكون على أهبة الاستعداد".

وأضاف أن يوجد بعض الأراء تتساءل لماذا ننفق كل هذه المبالغ على تسليح الجيش لأنه في هذه المواقف تظهر قوة جيشك، مؤكدًا أن الأرض والعرض متساويان بالنسبة للمصريين ولا يمكن التفريط فيهم، متابعًا: "الحمد لله أن ربنا رزقنا بالرئيس السيسى وأشبه بمحمد على باشا".