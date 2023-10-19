"إهانة للموتى".. رئيس جامعة فلسطين الأسبق: لم نستطع دفن شهداء مستشفى المعمداني بشكل لائق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:



علق الدكتور زاهر كحيل رئيس جامعة فلسطين الأسبق، علي استهداف مستشفى المعمدانى بقطاع غزة، قائلًا: "ألف شهيد و3000 إعاقة دائمة جراء القصف الإسرائيلي الغاشم وقتل الأطفال والأطباء والمرضى داخل ساحة المستشفى".

وقال "كحيل"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة "الأولى المصرية"، مساء الأربعاء، أن المستشفى كان يتخذها أكثر من 5000 آلاف شخص يستخدمونها للعلاج كملجأ وما حدث مشهد في غاية اللآلام، الشهداء تم دفنهم ولا يوجد من يودعهم أو يكفنهم، مؤكدًا أن هذا الأمر إهانة للموتى قبل أن تكون إهانة للأحياء.

وأوضح أنه تم استهداف المستشفى بصاروخين، ضربتهما طائرتان إف 16 و إف 35 ، مرادفًا: " لم نستطع دفن الأشلاء والشهداء بشكل لائق، تم وضع 300 شهيد في مقبرة جماعية عبارة عن حفرة بطول 250 متر".