مصر أولى بغزة.. مظاهرات غاضبة تجتاح المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - فريق المحافظات - الخليج 365:

شهدت محافظات مصر مظاهرات حاشدة، اليوم الأربعاء، تضامنا مع القضية الفلسطينية واحتجاجا على قصف مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة الذي أسفر عن 500 شهيدا وعشرات الجرحي من الأطفال والكبار.

أعلنت محافظة القاهرة حالة الحداد لمدة 3 أيام، ونكست الأعلام المصرية بديوان عام المحافظة والأجهزة التنفيذية التابعة لها، وذلك في أعقاب قرار القيادة السياسية، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، على أرواح ضحايا قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني.

نظم مئات الطلاب من كليات جامعة الإسكندرية، مظاهرة لدعم القضية الفلسطينية، بعد قصف مستشفى المعمداني، وانطلق الطلاب بمسيرتهم بمحيط مجمع الكليات النظرية ومكتبة الإسكندرية في شارع سوتير، مرددين عشرات الهتافات لدعم القضية الفلسطينية.

ورفع الطلاب أعلام فلسطين ولافتات مؤيدة للقضية الفلسطينية كما حرص بعضهم على ارتداء قمصان مطبوع عليها علم واسم وخريطة فلسطين.

وفي سياق متصل نظم المئات مظاهرة بميدان سيدي جابر شرقي الإسكندرية، اليوم الأربعاء، للتنديد بالعدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، وإعلان تأييدهم لقرارات القيادة السياسية المصرية حول القضية الفلسطينية ومنع مخطط تهجير سكان غزة إلى سيناء.

ورفع المشاركون في المظاهرات أعلام مصر وفلسطين ولافتات كتب عليها "فلسطين قضيتي" و"فداك ياأقصى"، مرددين هتافات دعم وتأييد لفلسطين من بينها " افتحوا لنا الحدود ..خيبر خيبر يا يهود"، و"فلسطين عربية"، و"بالروح بالدم نفديك يا أقصى"، و"تسقط تسقط إسرائيل".

احتجاجات بمطروح.. والمحافظ يلغي احتفالات مهرجان التمور

احتشد المئات في محافظة مطروح لدعم الفلسطينين والتنديد بالعدوان، بمشاركة بعض طلاب المدارس، الذين رفعوا أعلام مصر وفلسطين، ورددوا هتافات رافضة للقصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة.

وفي سياق متصل قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إلغاء جميع مظاهر الاحتفالات الفنية المصاحبة للمهرجان الدولي السابع للتمور المصرية بسيوة والذي ينطلق خلال الفترة من 20 وحتى 22 أكتوبر الجاري، على أن تقتصر فعاليات المهرجان على الجلسات والندوات العلمية التي تجرى بفعاليات المهرجان.

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إلغاء جميع الفعاليات والمظاهر الاحتفالية المصاحبة لظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني والتي يشهدها الآلاف من السائحين مطلع الأسبوع القبل، تضامناً مع الأحداث المتصاعدة في قطاع غزة، والتي أسفرت عن سقوط مئات الضحايا والمصابين من الفلسطينيين الأشقاء.

ووجه محافظ أسوان برفع درجة الاستعداد لاستقبال وتأمين الأفواج السياحية الوافدة لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس وخاصة في قطاعات الصحة والإسعاف والمحليات والتموين والسياحة والآثار وغيرها لتوفير كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة للسائحين والزائرين.

نظمت نقابة ورابطة المحامين بالخانكة في محافظة القليوبية وقفة تضامنية أمام محكمة الخانكة للتنديد بالمجازر الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، وآخرها استهداف المستشفى الأهلي المعمداني بغزة والذي خلف مئات الشهداء. وردد المشاركون الهتافات المنددة بالاعتداءات الغاشمة للاحتلال الإسرائيلي واستهداف المستشفيات والمدنيين العزل.

تظاهر مئات الطلاب داخل جامعة المنيا، اليوم الأربعاء، منددين بالاعتداءات الإسرائيلية الوحشية، ضد المواطنين المدنيين في قطاع غزة الفلسطينية، وكان آخرها قصف مستشفى المعمداني الأهلي، الأمر الذي أسفر عن استشهاد المئات، وإصابة آخرين.

واحتشد مئات المواطنين من مدن محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، في ميدان "سوهو سكوير" بشرم الشيخ، دعمًا للقضية الفلسطينية وتنديدًا بالقصف الذي استهدف مستشفى المعمداني في قطاع غزة، وأسقط مئات الشهداء والمصابين بينهم عدد كبير من الأطفال.

تظاهر الآلاف من أبناء محافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، في ميدان المحافظة بالمنصورة، دعمًا للقضية الفلسطينية وتنديدًا بمجزرة الاحتلال الإسرائيلي في مستشفى المعمداني بغزة، والتي أسقطت مئات الشهداء والمصابين بينهم عدد كبير من الأطفال.وتوافد على الميدان أعضاء الأحزاب السياسية والنقابات المهنية واللجنة النقابية للصحفيين بالدقهلية بقيادة حازم نصر رئيس اللجنة، وإيهاب نظيم وكيل اللجنة، بينما نظم طلاب كلية الآداب مسيرة انطلقت من الكلية حتى وصلت إلى الميدان.

تظاهر أهالي الوادي الجديد بميدان الساحة الشعبية في مدينة الخارجة مرددين هتافات "يا فلسطين احنا وراكي بالملايين - بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين - بالطول بالعرض هنجيب إسرائيل الأرض"، كما أحرق متظاهرون علم إسرائيل وسط هتافات منددة بالعدوان الغاشم على المدنيين الفلسطينيين.

وأدى المتظاهرون صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين في حضور رموز العمل السياسي والشعبي والتنفيذي بالمحافظة، وعززت الأجهزة الأمنية تواجدها بمحيط ميدان الساحة، وعند البوابات منعًا لتعطيل حركة المرور.

شارك رجال الأزهر والكنيسة في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، في الوقفة الاحتجاجية التي نظمها أبناء المحافظة بميدان النصر شرق مدينة كفر الشيخ، تنديدًا بالعداون الإسرائيلي على قطاع غزة. وشارك في الوقفة جميع الفئات من أبناء المحافظة، بينهم طلاب وطالبات المدارس والجامعة وعدد من موظفين وقيادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

فيما نظمت جامعة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، مسيرة مؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، تدعوه لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المخطط الصهيوني الذي يستهدف تصفية القضية الفلسطينية بتهجير الفلسطنيين إلى سيناء. وقال الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، في بيان صحفي صادر عن الجامعة اليوم الأربعاء، إن المسيرة خرجت من جامعة كفر الشيخ للوقوف الكامل خلف الخطوات التي تتخذها الدولة المصرية بخصوص ذلك الشأن

احتشد المئات من المواطنين في محافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، بميدان المجذوب في مدينة أسيوط، تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، داعمين تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم حول رفض تهجير الفلسطينيين لسيناء. ورفع المواطنون أعلام فلسطين ومصر ولافتات تندد بالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني داخل مستشفى المعمداني في غزة، في مجزرة نفذها الاحتلال راح ضحيتها مئات المدنيين من الأطفال والنساء.

نظمت القوى السياسية في محافظة بورسعيد، وقفة تضامنية اليوم الأربعاء، بحديقة المنتزة، تضامنًا مع أهالي قطاع غزة ضد الممارسات الإسرائيلية في حق شعب دولة فلسطين الشقيقة، وتأييدًا ودعمًا لقرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، الرافض تهجير أهالي غزة إلى سيناء.

أحرق متظاهرون العلم الإسرائيلي خلال مشاركتهم في مظاهرة منددة باعتداءات الاحتلال في غزة. وخرجت عدة مظاهرات بشوارع طه حسين وعدنان المالكي بمدينة المنيا، وتجمعت بميدان 30 يونيو بقلب المدينة، وسط هتافات "شمال يمين هنحرر فلسطين.. واحد اتنين الجيش العربي فين.. بالروح بالدم نفديك يا فلسطين.. فداك فداك يا أقصى".

تجمع الآلاف من أبناء محافظة الفيوم، اليوم الأربعاء، بميدان السواقي، للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وقتل المئات في غارات جوية استهدفت المدنيين والمرضى بالمستشفيات بقطاع غزة. وقالت منى عابد، أمين مساعد حزب مستقبل وطن بالمحافظة، إن الشعب المصري خرج اليوم ليؤكد دعمه للقيادة السياسية في كل الخطوات التي تخطوها لوقف المجازر والانتهاكات التي ترتكب ضد أشقائنا في فلسطين، مؤكدة أن ما يحدث ترفضه كل القوانين والأعراف الدولية

تعرض فرع مطعم المأكولات الشهير "ماكدونالدز" بسوهاج، اليوم الأربعاء، للاعتداء من بعض أهالي المحافظة أثناء مشاركتهم في المسيرة المنددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة، حال مرورها بشارع الجمهورية، مرددين الهتافات المؤيدة والداعمة لفلسطين والمنددة بما تفعله إسرائيل.

وتمثلت التلفيات التي لحقت بالفرع الذي يبعد حوالي 200 متر عن ميدان الشبان المسلمين أكبر ميادين سوهاج، والذي خرجت منه مسيرات دعم فلسطين، في تحطيم العلامة التجارية للمطعم، وإحداث شروخ بالواجهة الزجاجية للمطعم، وتحطيم بعض النوافذ ورشق المكان بالطوب والزجاجات الفارغة.

وفي وقت سابق من اليوم قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن ما يحدث في غزة هو محاولة لدفع السكان واللجوء إلى مصر؛ نحن دولة ذات سيادة حرصت خلال السنوات الماضية منذ توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل، على أن يكون هذا المسار استراتيجيًّا وداعمًا لدول أخرى للانضمام إليه.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، اليوم الأربعاء، أنه إذا كانت هناك فكرة للتهجير في إسرائيل، فتوجد صحراء النقب في إسرائيل، حتى تنتهي إسرائيل من مهمتها المعلنة؛ لكن نقلها إلى مصر أمر خطير، ستتحول سيناء إلى قاعدة لعمليات ضد إسرائيل، ويبقى السلام كله بيتلاشى في إطار فكرة.

وتابع السيسي: الرأي العام المصري والعربي يتأثر بعضهم ببعض، وإذا استدعى الأمر إني أطلب من الشعب المصري الخروج للتعبير عن رفض الفكرة، سترون ملايين من المصريين.. باقول الكلام عشان شايفين إن فيه حصار مطبق؛ الهدف في النهاية نقل الفلسطينيين.