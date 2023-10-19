مصرع 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين في حادث بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 13 آخرين بكسور وجروح متفرقة بالجسد، مساء الأربعاء، في انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" على الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز شرطة جهينة شمالي محافظة سوهاج، تم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى الجامعي، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مأمور مركز شرطة جهينة إشارة عاجلة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث سير بالطريق الصحراوي الغربي دائرة المركز، ووجود متوفين ومصابين.

تبين من التحريات انقلاب سيارة ميكروباص قادمة من محافظة أسيوط في اتجاه الجنوب نحو محافظة قنا، واختلال عجلة القيادة في يد السائق ما أدى إلى انقلابها على جانب الطريق.

نتج عن الحادث مصرع 3 أشخاص، وإصابة 13 آخرين بكسور وجروح متفرقة بالجسد، تم نقل الجثث والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.