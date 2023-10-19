شكرا لقرائتكم خبر عن أمين شئون الصناعة والتجارة بمستقبل وطن: ندعم الرئيس السيسى فى كل قراراته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الدكتور سمير صبرى أمين شئون الصناعة والتجارة بحزب مستقبل وطن، عن بيان الحزب والذى يدعم ويؤيد قرارات الرئيس السيسى فى الحفاظ على مصر، قائلا:" نحن دائما داعمين للقيادة السياسية والدولة".

وأضاف سمير صبرى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية، أنه عقب إعلان الرئيس السيسى خلال مؤتمره مع المستشار الألمانى عن إعطاء الشعب تفويض للوقوف بجانب القضية الفلسطينية إذا أراد ذلك ورفض تهجير أهالى غزة، عقدنا اجتماعا وتم التأكيد على جاهزية الحزب ودعمه بشكل مطلق للرئيس".

وأكد أمين شئون الصناعة والتجارة بحزب مستقبل وطن، نحن تمثيل حقيقى للشعب المصرى الـ 105 مليون مواطن وداعمين للرئيس السيسى فى كل قراراته.