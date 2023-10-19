شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: نجمع وثائق لجرائم إسرائيل وسنقدمها للجنائية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن هناك انقلاب على مفاهيم حقوق الإنسان، وكل المعنيين بحقوق الإنسان الآن في صدمة مما يحدث في قطاع غزة، لأن دولة في حجم الولايات المتحدة الأمريكي أن تحرك أساطيل لحماية الطاغية الإسرائيلية، وتمنع قانون لدعم غزة في مجلس الأمن بقرار أممي، وعلى الجانب الآخر نجد أن الدولة المصرية تعاملت بحكمة وموضوعية وقوة لأنها لن تقبل بأي حال من الأحوال استمرار هذا التعسف من جانب جيش الاحتلال لأهالي فلسطين.

وأشار إلى أنه ليس ما يمنع من مقاضاة القادة الإسرائيليين أمام القضاء الوطني المصري واستصدار أحكام ضدهم، مردفا: "لدينا جرائم ارتكبت على الهواء ونحن كنا حريصين منذ اللحظة الأولى أن نصدر بيان ونجمع وثائق وشهادات لجرائم الاحتلال الإسرائيلي، وسوف نذهب للمحكمة الجنائية الدولية بعد تجميع المادة الخاصة بجرائم الاحتلال في غزة".

أضاف عصام شيحة، في لقائه مع الإعلامي جابر القرموطي، ببرنامج "مانشيت" المذاع عبر قناة CBC، أن الدولة المصرية لن تسمح بالتصعيد الإسرائيلي، لأن التصعيد سوف يقابل بالتصعيد، وأن مصر رغم ما يحاك لها وما تدركه من ضغوط عليها، تحافظ على تعهداتها واتفاقياتها الدولية ودعمت وساندت أهالي فلسطين بالمعونات وكشفت الوجه القبيح لجيش الاحتلال أمام الرأي العام العالمي.

وتابع عصام شيحة: "خرجت شعوب كثيرة في كل دول العالم لأول مرة ضد السلطات الحاكمة لديها بسبب دعم الكيان الصهيوني، ونحن ندرك أن من أسوأ الحكومات في تاريخ الكيان الصهيوني لأنها تتعامل بفهمها للماضي للإفلات من العقاب، وإسرائيل ارتكبت كثير من المجازر والانتهاكات وفلتت من العقاب، وتم مقاضاتها أمام المحكمة الدولية لكن دون جدوى".