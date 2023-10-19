أكسيوس: بايدن في لقائه نتانياهو كان قلقا من انضمام حزب الله للحرب

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين بان "الرئيس الاميركي جو بايدن في لقائه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو كان قلقا من انضمام حزب الله للحرب".

ونقل أكسيوس عن مسؤولين بان مجلس الحرب الإسرائيلي أبلغ بايدن بعدم وجود خطة لما بعد الحرب، وأن التركيز على الهجوم المضاد.

كما نقل أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي قوله بان وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس أبلغ بايدن بأن جهود تفكيك حماس قد تستغرق سنوات.