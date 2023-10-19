الجيش الإسرائيلي: نقوم حاليا بمهاجمة أهداف تابعة لحزب الله في لبنان

اعلن الجيش الإسرائيلي بانه يقوم حاليا بمهاجمة أهداف تابعة لحزب الله في لبنان. وفي السياق، تحدثت معلومات عن غارة من طائرة مسيرة على تلة العويضة في بلدة كفركلا الحدودية.

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