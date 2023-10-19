فايننشال تايمز: رئيس الوزراء البريطاني سيزور إسرائيل الخميس لحث الإسرائيليين على تجنب المزيد من التصعيد

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" بان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك سيزور إسرائيل الخميس لحث الإسرائيليين على تجنب مزيد من التصعيد للصراع في غزة.

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