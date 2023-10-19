أكد الناطق العسكري باسم كتائب حزب الله العراقي جعفر الحسيني أن الأميركيين شركاء أساسيين في قتل أبناء غزة وبالتالي عليهم تحمل العواقب.
وأوضح في تصريحات تلفزيونية، أنه منذ اليوم بدأت عملياً المقاومة في العراق بدخول معترك المعركة وبتوجيه ضرباتها إلى القواعد الأميركية.
وأعلن الناطق باسم كتائب حزب الله العراقي رسمياً انضمامهم إلى معركة طوفان الأقصى، مشيرا الى ان العمليات ستسمر بوتيرة أعلى.
كانت هذه تفاصيل خبر كتائب حزب الله العراقي تعلن رسميا انضمامها الى معركة طوفان الأقصى: العمليات ضد اميركا ستسمر بوتيرة أعلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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