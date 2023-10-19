شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات الفرنسية تخلي 6 مطارات إثر تلقيها تهديدات باعتداءات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أخليت ستة مطارات في مختلف أنحاء فرنسا، أمس الأربعاء، بعد تلقيها عبر البريد الإلكتروني «تهديدات باعتداءات»، فيما حذر رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني (إم آي 5) من تزايد مخاطر الهجمات الإرهابية في المملكة المتحدة.

أوضح المصدر أن عمليات الإخلاء في مطارات ليل وليون ونانت ونيس وتولوز وبوفيه قرب باريس ستتيح للسلطات «تبديد أي شكوك» بأن التهديدات قد تكون حقيقية. ولا تشمل هذه الإجراءات أي مطار باريسي. وأوضح مكتب الإعلام في مطار نيس «كان هناك انذار فقط بوجود طرد مشبوه ما تطلب فرض طوق أمني. لكن كل شيء عاد الى طبيعته».

ومن جهته، أكد متحدث باسم المديرية العامة للطيران المدني وجود «إنذارات بقنابل» و«عمليات إخلاء محطات» صباح أمس الأربعاء في أربعة مطارات- ليل وليون وتولوز وبوفيه (بشمال باريس) لكن بدون إعطاء المزيد من التفاصيل على الفور. وبحسب لوحة المعلومات الخاصة بالمديرية العامة للطيران المدني على الإنترنت، فإن ثلاثة مطارات شهدت تأخيرات كبرى بعد الظهر وهي تولوز-بلانياك (جنوب غرب) وليل ليكين (شمال) وبوفيه-تيليه. وفي مطار برون وهو مطار أعمال «تم تبديد الشكوك، واستؤنفت حركة الملاحة» كما أوضحت إدارة المطار. وفي ليل «تم إخلاء المحطة حوالي الساعة 10,30» بحسب ناطقة. وورد على موقع مطار ليل على الإنترنت انه تم تحويل مسارات الرحلات الآتية من مراكش وجنيف وقسنطينة والتي كان من المقرر أن تهبط بين الساعة 11,05 و 11,40. وأوضح المطار على منصة إكس أن «أجهزة أمن الدولة موجودة في المكان».

وتزايدت التهديدات بوجود قنابل في فرنسا منذ اغتيال أستاذ الجمعة في شمال البلاد. كما تم إخلاء متحف اللوفر وقصر فرساي السبت والثلاثاء على التوالي. وفي السياق، قال مكتب المدعي العام الفرنسي المعني بقضايا مكافحة الإرهاب إن شاباً عمره 20 عاماً مشتبهاً فيه بقتل مُعلم طعناً وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين في مدرسة بفرنسا يخضع لتحقيق رسمي بتهمة القتل المرتبط بمنظمة إرهابية. وقال المدعي العام جان فرانسوا ريكارد قبل بدء التحقيق الرسمي مساء الثلاثاء إن المشتبه فيه الرئيسي في الهجوم الذي وقع يوم الجمعة ينتمي لتنظيم داعش. وقال المكتب في بيان أمس الأربعاء إن شقيق المتهم، وعمره 16 عاماً، خضع للتحقيق الرسمي بتهمة التواطؤ في جريمة قتل ترتبط بمنظمة إرهابية. وبعد مقتل المُعلم في المدرسة بمدينة أراس، قال وزير الداخلية جيرالد دارمانان إن فرنسا في أقصى حالة تأهب وإن الهجوم له صلة بالأحداث في الشرق الأوسط. وفي سياق آخر، أعرب مدير عام جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني «إم آي 5» كين ماكالوم عم قلقه من أنه «من الواضح أن الأحداث في الشرق الأوسط ستؤدي إلى زيادة حجم التهديد الإرهابي» في المملكة المتحدة، أو «تغير الأهداف المستهدفة» حسبما أوردت صحيفة «تايمز» البريطانية. وكان ماكالوم يتحدث خلال اجتماع في بالو ألتو بولاية كاليفورنيا بين مسؤولين من التحالف الاستخباراتي القوي المعروف باسم «العيون الخمس» (فايف آيز) ويضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا وكندا. ووقع هجومان في أوروبا، إذ تعرض في فرنسا مدرس للطعن حتى الموت في 13 أكتوبر في أراس في الشمال على يد إرهابي. وفي بلجيكا، قُتل سويديان في هجوم ببروكسل الاثنين.

(وكالات)