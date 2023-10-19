شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا تخشى تأثير المعلومات المضللة بسبب «حرب غزة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ستراسبورغ - أ ف ب

أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه الأربعاء حيال ازدياد مخاطر المعلومات المضللة بالنسبة للتكتل، فيما حضّت بروكسل الدول الأعضاء على التنسيق بشكل أسرع للتعامل مع المحتوى المخالف للقانون على الإنترنت بشأن الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» في قطاع غزة.

وحضّ الاتحاد الأوروبي عمالقة التكنولوجيا، بينهم ميتا المالكة لـ«فيسبوك» إضافة إلى «تيك توك» و«إكس» و«يوتيوب» على تنفيذ حملة أمنية ضد التضليل الإعلامي. وحذّر المفوّض الأوروبي للشؤون الرقمية تييري بريتون من المخاطر بالنسبة للتكتل خلال خطاب ألقاه أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ الأربعاء.

وقال إن «النشر الواسع النطاق للمحتوى غير القانوني والمعلومات المضللة المرتبطة بهذه الأحداث يحمل خطراً واضحاً بوصم مجتمعات معيّنة وزعزعة استقرار البنى الديمقراطية لدينا، فضلاً عن تعريض أطفالنا لمحتوى عنيف».

كما أشار إلى أن الهجمات في فرنسا وبلجيكا هذا الشهر تعد «تذكيراً قاتماً بأن التهديد حقيقي وحاضر على ترابنا».

وأطلقت المفوضية الأوروبية تحقيقاً في منصة «إكس»، لتحديد ما إذا كانت قد سمحت بنشر المحتوى غير القانوني.

ويعد التحقيق أول إجراء بموجب «قانون الخدمات الرقمية» الذي أقره الاتحاد الأوروبي، الذي يتشدد في مراقبة المحتوى.

وبموجب قانون الخدمات الرقمية، فإن 19 منصة عبر الإنترنت «كبيرة جداً» بينها فيسبوك وإنستغرام وتيك توك عليها الامتثال للقواعد المشددة. ويطبق القانون على جميع الخدمات الرقمية اعتباراً من 2024.

لكن المفوضية حضت الأربعاء الدول الأعضاء الـ27 على التنسيق بشكل أسرع مع المفوضية لمنع انتشار المحتوى المخالف للقانون. وقال بريتون: «لا يمكننا الانتظار حتى 17 فبراير/ شباط 2024 لنتحدث بعضنا إلى بعض ونعمل معاً».

وطلبت المفوضية من الدول الأعضاء المسارعة في تحديد السلطات الوطنية التي ستعرف بـ«منسقي الخدمات الرقمية» التي ستعمل معها لفرض قانون الخدمات الرقمية. وذكرت المفوضية أنه ما زال يتعين على معظم بلدان الاتحاد تحديد المنسقين رسمياً.