شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: غزة تحتاج إلى مئة شاحنة مساعدات يومياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جنيف - أ ف ب

أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، الأربعاء، عبر شبكة «سي إن إن أوروبا» أن قطاع غزة بحاجة إلى كمية هائلة من المساعدات الإنسانية قدّرها بمئة شاحنة في اليوم، داعياً إلى ضمان أمنها.

وبعد ساعات من إعلان إسرائيل الأربعاء السماح بدخول مساعدات إلى قطاع غزة، قال غريفيث: «علينا أن نبدأ بعدد كبير من الشاحنات، يجب أن نصل إلى مئة شاحنة يومياً، تلك كانت حالة برنامج المساعدات لغزة من قبل».

وأفاد غريفيث بإجراء محادثات «في غاية التفصيل مع الأطراف» لتحديد سبل دخول المساعدات وتوزيعها.

وشدد غريفيث على أنه «يجب أن نحصل على ضمان بأنه يمكننا التدخل على نطاق واسع كل يوم بصورة عازمة ومتكررة وموثوقة»، مؤكداً أنه سيكون بعدها بإمكان موظفي الأمم المتحدة الموجودين في قطاع غزة بمن فيهم 14 ألف موظف في الأونروا توزيع المساعدات.

وتابع: «ثانياً، يجب أن يكون بوسعنا الوصول إلى الناس بأمان تام»، مذكراً بأن القانون الدولي الإنساني يلزم المنظمات الإنسانية بتوزيع المساعدات في المواقع التي يعتبر الناس أنهم بأمان فيها.

وأوضح غريفيث الموجود في القاهرة منذ الثلاثاء، لإجراء محادثات مع السلطات المصرية «هذان أمران بحاجة إلى توضيح وتأكيد، وآمل أن يتم ذلك خلال الأيام المقبلة حتى نتمكن من الانطلاق ببرنامج المساعدات الأساسي هذا».

من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يزور إسرائيل أن بلاده تعمل مع شركائها من أجل «تحرك الشاحنات عبر الحدود في أسرع وقت ممكن».

ولا تزال مئات الشاحنات المحملة بآلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة تنتظر أمام معبر رفح من الجانب المصري للسماح لها بدخول القطاع.

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان أن «إسرائيل لن تمنع وصول المساعدات الإنسانية من مصر».

وأشار إلى أنه سيتم توفير «الغذاء والماء والدواء» للسكان المدنيين فقط، وأنه لا ينبغي السماح بوصول الإمدادات إلى حركة «حماس».

وشدد غريفيث على أن الأمم المتحدة ستتثبت من أن المساعدة ستذهب فقط إلى المدنيين ولن تصل إلى «حماس».

ويحتاج سكان قطاع غزة إلى الماء والغذاء. وهم محرومون من الكهرباء والوقود أيضاً مع الحصار المطبق الذي فرضته إسرائيل عقب عملية «طوفان الأقصى» التي شنتها «حماس» ضد مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.