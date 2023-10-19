شكرا لقرائتكم خبر عن ردود أفعال نارية من الصحف العالمية عقب رسالة صلاح لدعم غزة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وجهت وسائل الإعلام العالمية، الضوء نحو رسالة محمد صلاح المحترف المصري بصفوف ليفربول، على أحداث غزة.

وقام محمد صلاح بنشر فيديو على صفحاته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي، من أجل الحديث على ما يحدث في غزة.

ونشرت صحيفة تليجراف" البريطانية: محمد صلاح يخرج عن صمته، ويحث على وقف المجازر في غزة، على الرغم من أن صلاح يتحدث بشكل مستقل عن التسلسل الهرمي في ليفربول، إلا أن نبرة تعليقاته تهدف إلى ضمان النظر إليها على أنها إنسانية وليست سياسية.

وكتبت صحيفة "ميرور" البريطانية: يواصل مسئولو نادي برشلونة الإسباني برئاسة خوان لابورتا، العمل خلال الفترة الحالية على الدخول في مفاوضات مع العديد من الصفقات الكبرى من أجل تدعيم صفوف الفريق والعودة إلى المنافسة مرة أخرى على الألقاب.

وكتبت صحيفة "ميركاتو" الفرنسية: محمد صلاح يكسر حاجز الصمت أخيرًا، ويوجه رسالة قوية من الشخص رقم واحد في الوطن العربي والأكثر تأثيرًا.

وكتبت صحيفة "فوت ماك" التركية: نداء عاجل من محمد صلاح لمساعدة غزة، ولم يتمكن من الاستمرار في التزام الصمت تجاه ما يحدث في غزة.

ونشرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية: محمد صلاح يطالب بمساعدة غزة بعد مشاهد مرعبة، وبعد التبرع من قبل لأهل فلسطين.