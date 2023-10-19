30 أكتوبر .. انطلاق خط طيران جديد بين القاهرة ومدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد :

يشهد مطار القاهرة الدولي انطلاق خط طيران جديد بين القاهرة ومدريد تابع لشركة إيبيريا إكسبريس، وتقلع أولى رحلات الخط مباشر بين البلدين اعتبارًا من 30 أكتوبر الجاري .

صرح بذلك الكابتن بهجت أحمد بهجت رئيس شركة نيو ستار لخدمات الطيران والسياحة والوكيل الخاص بالشركة الاسبانية ، وسيتم تشغيل 3 رحلات أسبوعيًا على الخط الجديد، لزيادة حجم التدفق السياحي الوافد من أسواق أمريكا اللاتينية إلى المقصد السياحي المصري .

وأضاف "بهجت"، أن الشركة الاسبانية لديها خطة طموحة وتوسعية في السوق المصرية ، منوها بأنها سوف تستقطب ركاب من مختلف المقاصد على رحلاتها من مدريد إلى مطار القاهرة الدولي.

وأشار إلى أن الشركة طيران منخفض التكلفة إذ تمتلك نحو 23 طائرة من مختلف الطرازات وتصل إلى أكثر من 40 وجهة داخلية ودولية .

ولفت بهجت إلى أن إيبيريا إكسبريس تعمل في مجال نقل الركاب والبضائع وصيانة الطائرات بالإضافة إلى خدمة التعامل مع المطارات، مشيرا إلى أنها تغطي أسواق أوروبا، أمريكا الشمالية والجنوبية.

وتابع أن مجموعة إيبيريا تغطي أكثر من 600 وجهة، وما يقرب من 200 وجهة إضافية من خلال اتفاقيات المشاركة بالرمز.

ونوه بهجت بأن السائح الإسباني من محبي السياحة الثقافية والآثرية ومن ذوي الإنفاق المرتفع، متوقعا أن يحقق خط الطيران الجديد طفرة في أعداد السائحين الإسبان الوافدين لمصر.

وذكر أنه سيتم استخدام طائرات إيرباص 350 و A330-300 بالإضافة إلى A330-200 على رحلات الشركة العابرة للمحيطات (لامريكا الشمالية والجنوبية) و طائرات طراز A321 على خط طيران (القاهرة - مدريد).