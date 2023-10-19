بمطواه.. عاطل ينهي حياة شاب في مشاجرة بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

لقى شاب في العقد الثاني من العمر، الأربعاء، مصرعه إثر حدوث مشاجرة بينه وعاطل بالقرب من منزل المتهم نتيجة مشادة كلامية حامية بينهما أدت إلى طعن المتهم للمجني بمنطقة شارع الهوابط بمدينة دسوق في كفر الشيخ.

التفاصيل عندما تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ إخطارًا من اللواء أحمد نزيه، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن يفيد بتلقي قسم شرطة بندر دسوق إشارة من نقطة شرطة مستشفى دسوق العام بوصول المدعو "أشرف.ر.ف.ك.ا"، 19 عامًا، بدون عمل، ويقيم بمنطقة حي دحروج مصابًا بطعنة نافذة بالصدر بإدعاء تعدي من آخرين.

انتقل المقدم محمد عبدالعزيز، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، رفقة الرائد محمد أبو حطب، رئيس مباحث قسم شرطة بندر دسوق، ومعاونيه النقيبين أشرف عبدالحكم، ويوسف البحيري، إلى مستشفى دسوق العام للوقوف على حقيقة الواقعة.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين المجني عليه المذكور، والمدعو "مصطفى.ه.ج.م.ا"، 21 عامًا، بدون عمل، إثر حدوث مشادة كلامية حامية بينهما تطورت إلى تعدي المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض "مطواه" أسفرت عن إصابته بطعنة نافذة بالصدر.

جرى نقل المجني عليه إلى مستشفى دسوق العام لاتخاذ اللازم طبيًا نحوه، وتوفي متأثرًا بإصابته بالطعنة النافذة بالصدر خلال تلقيه العلاج بساعات قليلة في المستشفى فيما جرى إيداع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لصدور قرار بشأنها.

القي القبض على المتهم واقتيد إلى قسم شرطة بندر دسوق وبمواجهته بما أسفرت عنه عملية الفحص أقر بصحتها معللا بذلك دفاعه عن نفسه خلال مشاجرته مع المجني عليه، وبإرشاده عن السلاح الأبيض "مطواه" المستخدم في الواقعة جرى ضبطه.

حُرر بذلك المحضر رقم 12380 لسنة 2023 جنح قسم شرطة دسوق، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه، لبيان أسباب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الأنتهاء من عملية التشريح بمعرفة أهليته.