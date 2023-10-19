هدم السور المؤقت والانتهاء من بناء دورين.. أخر مستجدات المدينة الطبية بعين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

أجرت الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية بشأن استكمال أعمال إنشاء المدينة الطبية العالمية بقلب القاهرة فى جامعة عين شمس للإطلاع على ما تم من أعمال ووضع خطة للانتهاء وتسليم المشروع، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس وإعادة تخطيطها بالكامل، وإنشاء المدينة الطبية لجامعة عين شمس، الذي سيخدم الآلاف من المرضى.

وأكدت القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس، ضرورة تكثيف العمل وسرعة الانتهاء من هذا المشروع القومي الكبير والمهم، والذى يحظى باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وطالبت بسرعة تقديم التصميمات النهائية للمشروع لاعتمادها وتحديد موعد للتسليم.

من جانبه، أكد الدكتور على الأنور، عميد كلية الطب، على ضرورة توحيد اسم الدمرداش على جميع المستشفيات والاهتمام بالواجهات وتصميمها بالشكل الأمثل وتوحيد اللون خاصة فى الخلفيات والجوانب بجميع الجهات لتحسين المظهر الجمالي للمستشفى، فضلًا عن حصر باقي الأعمال وعرضها للاتفاق على الفرش المقرر تنفيذه للحصول على الموافقات كذلك توفير أوناش التى تستخدم الصيانة الدورية للمباني والمنشآت.

كما تفقد الحضور موقع مستشفى جراحات أورام الأطفال الجديدة والتى تم الانتهاء من الدور الأول والثانى من إجمالي سبع أدوار، والمرور على موقع إنشاء بنك الدم الرئيسي والحديقة المحيطة مكتبة عرب المحمدي، بالإضافة إلى جولة بمبنى مستشفى الطوارئ الجديدة المصممة بأحدث الأجهزة الطبية المتطورة والجاري استكماله والتى تعد صرح طبي عظيم متكامل للجراحة وخاصة جراحة العظام والباطنة وشملت الجولة ٢ دور عمليات و٣ أدوار وحدة رعاية متكاملة بما يشمل إجمالى ١٢٠ سرير، بالإضافة إلى دور أكاديمى وقاعات محاضرات وأيضاً ٦٠ عيادة طبية تخدم كافة التخصصات.

وقال الدكتور جمال حسين، استشارى الأعمال الهندسية مكتب الاستشارات الهندسية، إن السور المحيط بالمستشفى مؤقت كما سيتم هدم الآبار واتخاذ الإجراءات الاحترازية.

وأعلنت الجامعة الانتهاء من تطوير وترميم مستشفى النساء والتوليد، وإنشاء مستشفى جامعة عين شمس الافتراضي، لتقديم برامج تدريبية مدمجة للأطباء وخدمات علاجية متخصصة للمرضى من مختلف الدول لتكون كلية الطب بجامعة عين شمس مركزاً إقليمياً متميزاً.

وأضافت أنه تم تطوير الموقع العام وإنشاء السور الخارجي الذي يحيط بالمدينة الطبية وكلية الطب والجراج متعدد الطوابق حيث جارى العمل به وسيتم وضع لوجو المستشفيات على السور، بالإضافة إلى عمل مشاية بطول 4 متر بجانب السور، وجار الانتهاء من تطوير بنك الدم الرئيسي ومركز المناظير المجمعة ومركز الطب النفسي والعيادات الخارجية ومركز التدريب بالمستشفيات، كما يجرى إنشاء مستشفى علاج الأورام.

من الجدير بالذكر أن المدينة الطبية لجامعة عين شمس تتضمن ١١ مشروعاً، في مقدمتها مشروع الأسوار والبوابات لمنع التكدس، وحديقة الوايلى، وحديقة عرب المحمدى أكبر الحدائق، وحديقة سكن الأطباء، ومشروع حديقة الدمرداش.

وتتضمن المدينة الطبية مستشفى الدمرداش، مستشفى الجراحة، مستشفى الباطنة، مستشفى الأطفال، مستشفى أمراض النساء والتوليد، مركز علاج الأورام والطب النووي، مركز السموم الاکلینیکی، معهد جراحات القلب، مركز البحوث الطبية، بنك الدم الرئيسي، وكلية الطب.

وتهدف أعمال التطوير الإنشائية وتحسين الخبرات البشرية إلى توفير خدمة متميزة للمرضى المترددين على المستشفيات بجودة عالية ومستوى طبى متميز ومعاصر، ورعاية صحية تتماشى مع إرشادات الجودة ومكافحة العدوى، وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية وعمل الصيانة اللازمة لها، مع الاهتمام الدائم برفع الكفاءات البشرية من الأطباء والتمريض والإداريين.