"أفريقية النواب": استجابة المجتمع الدولي لقمة القاهرة للسلام ثقة كبيرة فى القيادة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أشاد الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب بخطوات مصر لتنظيم قمة القاهرة للسلام والتحركات دولية المكثفة التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى لحلحلة القضية الفلسطينية ووقف حدة التصعيد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وقال (الجبلى)، إن الاستجابة السريعة والفورية من المجتمع الدولى لرؤية مصر بتنظيم قمة القاهرة للسلام دليل قاطع على ثقة المجتمع الدولى فى القيادة السياسية خاصة أن العالم كله على وعى وادراك كاملين بان مصر كانت ولاتزال وستظل هى المدافع الأول عن القضية الفلسطينية إضافة إلى أن ذلك الأمر يؤكد الدور المحورى والريادى تجاه جميع القضايا العربية الإقليمية والإفريقية والدولية بصفة عامة وتجاه القضية الفلسطينية بصفة خاصة، مؤكداً الأهمية الكبيرة للجهود الدولية المبذولة من قبل القاهرة لدعم حق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه وإقرار مصيره ووقف العدوان الغاشم الذي أسفر عن مقتل واصابة الآلاف حتى هذه اللحظة ولذلك كان إعلان مصر بتنظيم قمة القاهرة للسلام المقرر انطلاقها السبت المقبل حول القضية الفلسطينية والأوضاع الراهنة في غزة.

ووصف الدكتور شريف الجبلي التحركات المصرية بالتاريخية والمهمة لإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة والتوصل إلى حل جذري للأزمة وفق مقررات الشرعية الدولية خاصة عقب الإعلان عن عقد تلك القمة يوم السبت المقبل مؤكداً أن انهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والاسرائيليين والذى استمر لعقود طويلة تعدت نصف قرن لن يتحقق الا من خلال تنفيذ رؤية مصر والتى تتمثل فى تنفيذ جميع قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وانهاء الاحتلال الاسرائيلى لكامل التراب الفلسطينى.

ووجه الدكتور شريف الجبلى تحية قلبية للرئيس السيسي بعد نجاحه وبشكل واضح في تحريك المجتمعات الدولية نحو سرعة الجلوس والتوافق حول سرعة وقف التصعيد العسكري في غزة والحفاظ على أرواح الأبرياء بعد التلبية الواسعة لعقد هذه القمة الهامة مطالباً من المجتمع الدولى أن يتعاطى مع الرؤى المصرية لايجاد حلول عاجلة وجذرية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطينى الشقيق بعد الاعتداءات الخطيرة من سلطات الاحتلال الاسرائيلى ضده لدرجة أنها تستخدم اسلحة محرمة دولياً.