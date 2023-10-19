شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: أمريكا أخطأت بالانجراف في صراعنا مع أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إرسال الولايات المتحدة نظام (أتاكمز) الصاروخي التكتيكي إلى أوكرانيا، ووصفه بأنه "تهديد إضافي".

وقال بوتين، في مؤتمر صحفي في بكين، إن الولايات المتحدة ارتكبت "خطأ" بالسماح لنفسها بأن تنجرف أكثر في الصراع في أوكرانيا، وتطيل بذلك أمد المعاناة هناك.

وعلق بوتين على تأكيد كييف الثلاثاء، أنها استخدمت الصواريخ التي زودتها واشنطن بها بنجاح ضد قواعد روسية، قائلًا: "أولًا، بالطبع، هذا يجلب ضررًا، ويشكل تهديدًا إضافيًا، ثانيا، يمكننا بالطبع أن نصد هذه الهجمات، فهذا التطور الأخير لن يغير الوضع على الجبهة".

رغبة محتملة في التفاوض

كما أعلن بوتين دوريات دائمة للمقاتلات فوق البحر الأسود، باستخدام طائرات ميج - 31 فوق المياه المحايدة، ويبدو أنها مزودة بصواريخ فرط صوتية.

ولاحظ بوتين رغبة محتملة في التفاوض، فيما يخص الحرب في أوكرانيا، ولفت إلى أنه شهد تنازلًا في بيانات الساسة الغربيين عن الرغبة في إلحاق هزيمة استرتيجية بروسيا.

ووصف بوتين ذلك بـ"التحول الحقيقي"، وفي الوقت نفسه، جدد قوله إن أوكرانيا يتعين عليها أولًا أن تلغي الوثيقة التي تحظر مفاوضات سلام كهذه مع روسيا.

موسكو تعزز الحدود الغربية

كما أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أن موسكو ستعزز الحدود الغربية للبلاد بسبب التهديد الذي تشكله صواريخ (أتاكمز).

وأعرب عن مخاوفه من أن كييف يمكن أن تضرب أهدافًا في المناطق النائية الروسية بالصواريخ الأمريكية بعيدة المدى.

وترى موسكو خطرًا من أن تؤدي شحنات الأسلحة الغربية إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين الناتو والولايات المتحدة من جهة وروسيا من جهة أخرى.