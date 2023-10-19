شكرا لقرائتكم خبر عن غياب 10 أسابيع - ضربة قوية لفريق ليفربول بعد اصابة بجمه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تعرض نجم فريق ليفربول، لإصابة قوية على مستوى الكتف في ضربة موجعة للريدز خلال فترة التوقف الدولى الحالية.

وتعرض الاسكتلندي أندي روبرتسون الظهير الأيسر لفريق ليفربول، لإصابة قوية خلال مباراة إسبانيا واستكلندا بتصفيات أمم أوروبا "يورو 2024"، في المباراة التى انتهت بتفوق إسبانيا بهدفين نظيفين.

وتأتي إصابة روبرتسون لتكون ضربة قوية للمدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول خلال الفترة الحالية، خاصة مع أهمية اللاعب داخل التشكيل الأساسي للريدز.

إصابة طويلة لظهير أيسر ليفربول

وأكدت صحيفة سبورت الكتالونية، إن أندى روبرتسون سيغيب حتى ديسمبر المقبل على أقرب تقدير بسبب الإصابة التي لحقت بكتفه.

وتابعت الصحيفة الإسبانية أن هناك ايضًا احتمالية بابتعاد روبرتسون لمدة 10 أسابيع عن الملاعب إذا كانت هناك حاجة لعملية جراحية.

وبسبب إصابة روبرتسون سيضطر يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، للاعتماد على اليونانى كوستاس تسيميكاس، كبديل لروبرتسون في المباريات المقبلة والتى ستكون حاسمة ومصيرية في صراع المنافسة على بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وبدايتها بمواجهة فريق ايفرتون في ديربي مدينة ليفربول بعد غدًا السبت.