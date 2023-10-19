طرد أميركيين مؤيدين لفلسطين من جلسة استماع السفير الأميركي الجديد في إسرائيل بالكونجرس

ياسر رشاد - القاهرة - طرد ثلاثة متظاهرين من جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي بشأن مرشح الرئيس جو بايدن ليصبح سفير أمريكا لدى إسرائيل، اليوم، وطالب المتظاهرون الولايات المتحدة إلى التوقف عن دعم إسرائيل والمطالبة بوقف إطلاق النار في حربها ضد حماس، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة ذا هيل الأمريكية.

وينظر مجلس الشيوخ في تأكيد تعيين جاكوب لو سفيرا للولايات المتحدة لدى إسرائيل. تم ترشيح لو، الذي شغل منصب وزير الخزانة في عهد الرئيس السابق أوباما، من قبل بايدن الشهر الماضي.

أثناء سحبهم خارج القاعة التي شهدت جلسة الاستماع، صرخ أحد المتظاهرين: "نحن بحاجة إلى وقف لإطلاق النار الآن" و "أوقفوا إرسال المساعدات إلى إسرائيل" و "أوقفوا الإبادة الجماعية الإسرائيلية". وصرخ آخر: "الفلسطينيون بحاجة إلى الحرية".

دعا سبعة من الديمقراطيين التقدميين في مجلس النواب بايدن الثلاثاء إلى الضغط من أجل وقف إطلاق النار خلال زيارته لإسرائيل الأربعاء في محاولة لحماية المدنيين، بعد يوم من مقتل المئات في انفجار في مستشفى بغزة.

وتأتي جلسة الاستماع بشأن ترشيح ليو في الوقت الذي يسعى فيه بايدن والمشرعون في كلا الحزبين إلى تعزيز الدعم الأمريكي للحرب الإسرائيلية ضد حماس، بينما يحذرون أيضا الجهات الخارجية من التدخل وتوسيع الصراع.

ويقوم البيت الأبيض بإعداد طلب تمويل تكميلي يتضمن حوالي 100 مليار دولار لإسرائيل وأوكرانيا وأمن الحدود.

كما أعلن بايدن عن اتفاق يوم الأربعاء للسماح بنقل المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة، متعهدا بتقديم 100 مليون دولار لمساعدة المدنيين في غزة والضفة الغربية.

وقال بايدن إن إسرائيل وافقت على المساعدات واعترفت بأن المساعدات يجب أن تذهب إلى 1 مليون مدني نازح في غزة، وليس حماس.

وجاء هذا الإعلان وسط ضغوط متزايدة من قادة العالم واحتجاجات من الجمهور حول أزمة إنسانية تواجه غزة، التي تعرضت لضربات إسرائيلية انتقامية خلفت آلاف القتلى والمنطقة دون الحصول على الغذاء والماء والدواء.