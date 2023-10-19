اعتقال يهود أميركيين اعتصموا داخل الكونجرس للمطالبة بوقف قصف إسرائيل لغزة (صور)

ياسر رشاد - القاهرة - اعتقلت شرطة الكونجرس عدداً من اليهود الأميركيين خلال اعتصام داخل الكونجرس للمطالبة بوقف القصف الإسرائيلي لغزة.

وكان عدد من اليهود الأميركيين اقتحموا الكونجرس الأميركي للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

وأعلن المتظاهرون الاعتصام إلى أن يطالب الكونجرس بوقف إطلاق النار، في حين اعتقلت الشرطة عددا منهم.

وارتدى المتظاهرون قمصانا مكتوب عليها: "يهود يقولون أوقفوا إطلاق النار الآن".

ودعا المتظاهرون، الذين ينتمون إلى حركة صوت اليهود من أجل السلام، المشرعين الأمريكيين وإدارة الرئيس جو بايدن إلى الضغط من أجل وقف إطلاق النار في غزة.

وحاصر رجال الأمن المتظاهرين في شكل دائرة داخل بهو الكونغرس، فيما تظاهر آخرون في الطابق العلوي للمبنى.

وقالت شرطة الكابيتول، إن مجموعة من المتظاهرين تتظاهر داخل قاعة كانون روتوندا "القاعة المستديرة" في مبنى الكونجرس مطالبين بوقف النار في غزة.

وتقع القاعة المستديرة تحت قبة الكابيتول، وهي أعلى جزء من مبنى الكابيتول وتوصف على أنها “القلب الرمزي والفيزيائي” للمبنى.

ويحيط بالقاعة المستديرة ممرات تصلها بمجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين على طرفي مبنى الكابيتول، كما يوجد على الجهة الجنوبية من القاعةأخرى نصف مستديرة تضم حاليا تماثيل وكانت تستخدم كغرفة مجلس النواب في الفترة حتى 1857.