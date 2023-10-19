شكرا لقرائتكم خبر عن "الشعب الجمهورى" يتفق على عقد بروتوكول مع "الهلال الأحمر" لدعم الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد الدكتور زاهر الشقنقيري، المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي المتحمل حازم عمر، أن حزب الشعب الجمهورى يعكف على إبرام بروتوكول مع جمعية الهلال الأحمر المصري،

لاستخدام مقار الحزب في جهود دعم ومساندة الشعب الفلسطيني، وذلك سواء بتلقي تبرعات ماليه لصالح الهلال الأحمر أو لتكون مركز للتبرع بالدم لأبناء قطاع غزة.

وأكد "الشقنقيري" في تصريح ل"الخليج 365"، على أهمية قمة القاهرة للسلام في التوصل لخطوات فعالة تدعم حل القضية الفلسطينية، وحشد الجهود العربية والإقليمية وتوحيدها من أجل وقف التصعيد العسكري بغزة واستئناف عمليات السلام، من أجل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الشرعية وفقا للمرجعيات الدولية.

وكانت قد اعلنت الصفحة الرسمية لحملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، عن مشاركة دولية وإقليمية واسعة في قمة القاهرة للسلام، التي ستعقد يوم السبت 21 أكتوبر الجارى تلبيةً لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

وأبرزت الحملة عنوان: "الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعو.. وقادة العالم تستجيب"، مؤكدة أن هذه القمة فرصة مهمة لقادة العالم للتجمع وتعزيز الحوار والتعاون، بهدف تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. إن استجابة القادة لدعوة الرئيس السيسي تعكس الثقة الكبيرة في قيادته ودور مصر البارز في تعزيز السلام والأمن الدوليين.