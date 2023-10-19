عودة الحركة إلى طبيعتها في 6 مطارات فرنسية أخليت بعد تلقيها تهديدات

عادت الحركة إلى طبيعتها في 6 مطارات فرنسية أخليت الأربعاء لساعات عدة بعد تلقيها عبر البريد الإلكتروني "تهديدات باعتداءات".
وكانت السلطات الفرنسية أعلنت أن "مطارات ليل وليون ونانت ونيس وتولوز وبوفيه قرب باريس أخليت من أجل "تبديد أي شكوك" بأن التهديدات التي وصلتها قد تكون حقيقية".
ولم تشمل إجراءات الإخلاء أي مطار باريسي.
وتزايدت التهديدات بوجود قنابل في فرنسا منذ قُتل مدرّس الجمعة في شمال البلاد على يد شاب متطرف. وتم إخلاء متحف اللوفر وقصر فرساي السبت والثلاثاء على التوالي بسبب إنذارات كاذبة بوجود قنابل. وتكرّر الأمر نفسه في قصر فرساي الأربعاء.
وكان متحدث باسم المديرية العامة للطيران المدني أكد وجود "إنذارات بقنابل" و"عمليات إخلاء محطات" صباح الأربعاء في أربعة مطارات هي ليل وليون وتولوز وبوفيه (شمال باريس)، لكن بدون إعطاء مزيد من التفاصيل على الفور.
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