افادت قناة "الجزيرة"، عن ارتفاع "عدد القتلى برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية هذه الليلة إلى 7". واشارت الى ان "الجيش الاسرائيلي اقتحم مناطق مختلفة في الضفة الغربية، ورام الله والبيرة، واعتقل عناصر بحركة حماس عقب حملة مداهمات". وكانت قد اشارت وزارة الداخلية بغزة، الى سقوط قتلى وجرحى جراء قصف الجيش الإسرائيلي منزلا في جباليا".

كانت هذه تفاصيل خبر "الجزيرة": مقتل 7 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.