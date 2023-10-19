بايدن: واشنطن ناقشت مع إسرائيل البدائل الممكنة للعملية العسكرية البرية في قطاع غزة

اشار الرئيس الأميركي جو بايدن، الى إن "واشنطن تناقش مع قادة إسرائيل البدائل الممكنة للعملية العسكرية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة"، لافتا الى ان "جيشنا يتحدث إلى جيشهم حول ماهية البدائل، لكنني لن أخوض في ذلك".

وتشن إسرائيل هجوما داميا على قطاع غزة منذ 7 تشرين الاول الحالي بعد شن كتائب القسام عملية "طوفان الأقصى" ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى ومدن الضفة الغربية.

وتمكنت القسام من قتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأسر 250 على الأقل، في المقابل يقترب عدد القتلى الفلسطينيين الرسمي من 4 آلاف شخص.

كما بدأت إسرائيل بتنفيذ هجمات في لبنان وسوريا مستهدفة مواقع في البلدين.