اشار الرئيس الأميركي جو بايدن، الى إن "واشنطن تناقش مع قادة إسرائيل البدائل الممكنة للعملية العسكرية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة"، لافتا الى ان "جيشنا يتحدث إلى جيشهم حول ماهية البدائل، لكنني لن أخوض في ذلك".
وتشن إسرائيل هجوما داميا على قطاع غزة منذ 7 تشرين الاول الحالي بعد شن كتائب القسام عملية "طوفان الأقصى" ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى ومدن الضفة الغربية.
وتمكنت القسام من قتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأسر 250 على الأقل، في المقابل يقترب عدد القتلى الفلسطينيين الرسمي من 4 آلاف شخص.
كما بدأت إسرائيل بتنفيذ هجمات في لبنان وسوريا مستهدفة مواقع في البلدين.
كانت هذه تفاصيل خبر بايدن: واشنطن ناقشت مع إسرائيل البدائل الممكنة للعملية العسكرية البرية في قطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.