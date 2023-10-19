شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تشكر كوريا الشمالية على دعمها في حرب أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجه وزير الخارجية سيرجي لافروف قدم الشكر لكوريا الشمالية على دعمها لحرب بلاده في أوكرانيا، وتعهد لافروف، حسب وزارة الخارجية الروسية، بدعم وتضامن كاملين من جانب موسكو للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

ووصل لافروف إلى بيونج يانج أمس الأربعاء، لعقد اجتماعات يُنظر إليها على أنها تمهد الطريق لزيارة الرئيس فلاديمير بوتين الذي عزز التعاون مع كوريا الشمالية المعزولة سياسيًا.

دعم بيونج يانج

وقال لافروف خلال حفل استقباله في، إن موسكو تقدر بشدة دعم بيونج يانج الراسخ والمتسق مع المبادئ للحرب.

وأضاف وفقًا لنص الخطاب الذي نشره الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "وبالمثل فإن روسيا الاتحادية تعبر عن دعمها الكامل وتضامنها مع تطلعات جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية".

ووصفت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية زيارة لافروف بأنها "مناسبة مهمة" من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين بصورة أكبر.

وقال البيت الأبيض الأسبوع الماضي إن كوريا الشمالية زودت روسيا مؤخرًا بشحنة من الأسلحة، وهو ما وصفته بأنه تطور مثير للقلق.

لكن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف رد بأن المزاعم الغربية لا تستند إلى أدلة.