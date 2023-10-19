نصحت وزيرة الخارجية الأسترالية مواطنيها بتجنب السفر الى لبنان"، لافتة الى ان "لدى الحكومة الأسترالية مخاوف خطيرة بشأن الوضع الأمني في لبنان، وإذا كنت أستراليا في لبنان، يجب أن تفكر في المغادرة الآن، إذا كان من الآمن القيام بذلك".

كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الخارجية الاسترالية نصحت مواطنيها بتجنب السفر الى لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.