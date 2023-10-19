الخارجية الكندية دعت مواطنيها إلى تجنب السفر إلى لبنان بسبب "تدهور الوضع الأمني"

دعت ​وزارة الخارجية الكندية​، مواطنيها إلى "تجنّب السّفر إلى ​لبنان​، بسبب تدهور ​الوضع الأمني​ ​​والاضطرابات المدنيّة، وزيادة خطر الهجمات الإرهابيّة والنّزاع المسلّح المستمرّ مع ​إسرائيل​". وأشارت في بيان، إلى أنّ "من الممكن أن يتدهور الوضع الأمني ​​أكثر من دون سابق إنذار"، مشدّدةً على أنّ "في حال اشتداد النّزاع المسلّح، قد تتأثّر الوسائل التّجاريّة لمغادرة البلاد. وقد تكون قدرة الحكومة الكندية على تقديم الخدمات القنصليّة أثناء النّزاع النّشط، بما في ذلك إجلاء المواطنين، محدودة". ودعت رعاياها إلى "التّفكير في المغادرة بالوسائل التّجاريّة، إذا كان بإمكانهم القيام بذلك بأمان".

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