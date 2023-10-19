الأبرشية المارونية في أستراليا أطلقت "حملة المدرسة اللبنانية" لدعم التلاميذ وجمعت 531 ألف دولار

أطلقت الأبرشية المارونية في ​أستراليا​، بالتّعاون مع جمعيّة الرّسالة المارونيّة (Maronites on Mission)، "حملة المدرسة اللّبنانيّة"، وهي مبادرة قام بمباركتها البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​، في زيارته الأخيرة إلى أستراليا.

وتمّ إطلاق الحملة رسميًّا خلال حفلَي عشاء في ​سيدني​ و​ملبورن​، تكريمًا للبطريرك الرّاعي، ضمن زيارته لمناسبة اليوبيل الذّهبي لتأسيس الأبرشيّة المارونيّة في أستراليا. وقد جمعت الحملة مبلغًا ماليًّا بلغت قيمته 531,044 ألف دولار، نتيجة لتجاوب المدعوّين وتحسّسًا منهم مع الأوضاع الصّعبة الّتي يعانيها أولياء التّلاميذ و​القطاع التربوي​ في ​لبنان​.

في هذا الإطار، شكر راعي أبرشية أستراليا ونيوزيلندا وأوقيانيا المارونيّة المطران أنطوان شربل طربية، "كلّ من ساهم في دعم هذه الحملة الخيريّة"، موضحًا أنّ "المساعدات الّتي تمّ جمعها ستذهب مباشرةً إلى تغطية الرّسوم المدرسيّة لنحو 700 تلميذ يعانون من الأزمة الاقتصاديّة المستمرّة، في 12 مدرسة خاصّة، تتوزّع على المناطق اللّبنانيّة كافّة".

وأكّد أنّ "على الرّغم من أنّ المساهمة متواضعة قياسًا مع حجم الحاجات المتزايدة، لكنّها مجرّد خطوة صغيرة في اتجاه تلبية حاجة كبيرة ومعالجة تحدٍّ تعليمي مصيري يواجه الأهالي والتّلاميذ في لبنان"، مشيرًا إلى أنّ "لهذا السّبب، قرّرنا تعزيز هذه المبادرة وتعميمها على كلّ رعايانا ومؤسّساتنا، ومواصلة جمع التّبرّعات للغاية عينها خلال المرحلة المقبلة".

وشدّد طربية على أنّ "المهمّ حاليًّا أن نعمل معًا لتأمين حصول التّلاميذ على حقّهم في التّعلّم، لضمان مستقبلهم في بلد فقد الكثير من الأمل".

كما لفتت الأبرشية في بيان، إلى أنّ "أزمةً اقتصاديّةً حادّةً تواجه لبنان منذ العام 2019، ويعيش الآن نحو 78% من سكانه دون خطّ الفقر، بحيث أنّ معدّلات الفقر المدقع فيه باتت توازي دولًا أخرى مثل الكاميرون وهايتي، وفقًا لتقرير صادر عن مكتب ​الأمم المتحدة​ لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)".

وذكرت أنّ "العديد من الأسر في لبنان تعاني الانهيار المالي والاجتماعي، ويضطرّ بعضها إلى أخذ خيارات مؤلمة من أجل تامين الأولويّة الحياتيّة، حيث يضطرّ أطفالهم إلى ترك المدرسة والبدء بالعمل في سن مبكر جدًّا، من أجل تلبية احتياجات العائلة الأساسيّة والفوريّة. إنّ هذا الوضع المحرج يعرّض مستقبل جيل بكامله للخطر، ويشكّل أيضًا تهديدًا خطيرًا لمستقبل لبنان".

وأعلنت الأبرشيّة "أنّها ستشرف بالتّنسيق مع المؤسّسة البطريركيّة المارونيّة العالميّة للإنماء الشّامل في لبنان، على توزيع المساعدات على التّلاميذ والمدارس في لبنان، بحسب البرنامج الموضوع لها"، طالبةً "دعم الحملة الخيريّة عبر الرّابط الآتي: www.maronite.org.au/appeals".