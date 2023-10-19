أكّد عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب الياس اسطفان، أنّ "الدّعوة إلى تصحيح البوصلة داخليًّا، أمر لا بدّ من القيام به وبشكل عاجل، لأنّ أصحاب المؤسّسات والمصالح والأملاك الخاصّة لبنانيّون، و هم أيضًا متعاطفون ومتضامنون مع غزة".
وشدّد، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، على أنّ "التّعدّي على الأملاك الخاصّة والجامعات والمدارس والمستشفيات، أمر مرفوض بالمطلق"، مشيرًا إلى أنّ "الغضب مشروع، أمّا إلحاق الضّرر بأيّ لبناني أو أيّ ضيف على أراضيه، فلا يميّزك عندها عن الجهة الّتي أنت غاضب منها". ولفت إلى أنّ "ما هكذا تُشَدّ أواصر الوحدة الدّاخليّة، الّتي نحن أحوج ما نكون إليها في هذا الظّرف العصيب".
كانت هذه تفاصيل خبر اسطفان دعا لتصحيح البوصلة داخليا: التعدي على الأملاك الخاصة والجامعات والمستشفيات مرفوض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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