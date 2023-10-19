"النشرة": هدوء حذر يخيم على القطاع الشرقي من جنوب لبنان يتخلله تحليق مكثف للطيران التجسسي

افاد مراسل "النشرة"، في حاصبيا، عن ان "الهدوء المشوب بالحذر الشديد يخيم هذا الصباح على القطاع الشرقي من جنوب لبنان، يخرقه بين الحين والآخر تحليق مكثف للطيران التجسسي المروحي فوق القرى الحدودية في مناطق مرجعيون حاصبيا والعرقوب، وذلك بعد ليل ساخن من تبادل للقصف الصاروخي والمدفعي بين رجال المقاومة الإسلامية والقوات الاسرائيلية التي وسعت دائرة اعتداءاتها ضد الآمنين في المناطق المحررة".

ولفت الى ان "بموازاة ذلك كثف الجيش اللبناني بالتنسيق مع قوات اليونيفيل من دورياتهما الراجلة والمؤللة على طول الخط الحدودي لمراقبة الوضع، تحسبا لأي طارئ وبهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة".